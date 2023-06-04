Маша Єфросиніна не любить говорити про чоловіка, але зрідка розповідає про розмови з коханим та подарунки від нього. Днями телеведуча продемонструвала цінний та оригінальний "дарунок" від чоловіка.

До слова Маша Єфросиніна несподівано зачитала реп у дуетній пісні з Артемом Пивоваровим

Подарунки від чоловіка для Єфросиніної

Маша Єфросиніна поділилась, якою зараз є романтика для її подружжя. Тимур Хромаєв надіслав дружині відео з дрона, як його загін нищить броньовану техніку окупантів. Так військовий мстить за безсонні ночі коханої у Києві.

Романтика зараз має такий вигляд. Коли зранку від коханого зі словами "За твої безсонні ночі, Масік" отримуєш відео того, як його 12 загін лупашить отсосійські БМП,

– написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна показала "подарунок" від чоловіка: відео

Нагадаємо, через вторгнення Росії Маша Єфросиніна дуже рідко бачиться з чоловіком, як і інші сім'ї в Україні. У квітні сім‘я вперше зустрілася, хоч і не в повному складі. За словами Маші, Тимур не бачив сина десь вісім місяців. Єфросиніна розповіла, що зустріч пройшла зі сльозами.

Нещодавно Маші й Тимуру вдалось поспілкуватися по відеозв'язку. Через постійні нічні атаки на Київ Єфросиніну "накрило", але чоловік завжди вміє її підтримати. "Вірю, що все буде добре, він за 20 років ні разу не збрехав мені", – поділилась телеведуча.