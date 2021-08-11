Камалія з чоловіком і дітьми відпочиває в Туреччині: фото

Українська співачка Камалія відправилася у відпустку з чоловіком і доньками. Сім'я відпочиває в популярній серед туристів Туреччині. Знаменитість показала підрослих двійнят під час релаксу на розкішній яхті.

Сезон літніх відпусток триває. Все більше знаменитостей публікують в соціальних мережах фото з різних курортів. Камалія з сім'єю також не втратила нагоди насолодитися теплими днями на березі моря.

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Сім'я Камалії в Туреччині

Артистка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фото з довгоочікуваної відпустки. Камалія проводить літній відпочинок в колі найрідніших людей. Зокрема вона поділилася з шанувальниками рідкісними світлинами підрослих доньок – Арабелли та Мірабелли.

7-річні дівчатка рідко з'являються на публіці зі знаменитою мамою, тому їхні фотографії завжди привертають увагу. В Туреччині двійнята дуже щасливі, адже відпочивають з батьками. Дівчата одягають яскраві сукні та з радістю фотографуються з мамою й татом.

Відпочинок ще прекрасніший тоді, коли поруч рідні люди,

– написала Камалія в публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Українські зірки на відпочинку з дітьми