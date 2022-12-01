Kalush передав 330 тисяч на музей Сковороди: звідки в реперів такі гроші
Джерело:МКІП
У травні Росія прицільно вдарила ракетами по музею Григорія Сковороди на Харківщині. Він вигорів вщент, а відновлювати його взявся український реп-гурт Kalush Orchestra, який вірусить українську етніку по світу.
Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra підтримали проєкт Міністерства культури "Збережіть українську культуру" та перерахували 330 тисяч гривень на відновлення музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщини. Ця сума надійшла в доларовому еквіваленті. Ба більше, репери заробили її просто на концерті.
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Що продав Kalush Orchestra за 330 тисяч гривень
У турі по США юнаки вигадали продати новенький контрабас Сашка Кондратюка. Вони залишили його без інструменту на концерті у Вашингтоні, але виручили на аукціоні 330 тисяч гривень на українську культуру.
Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з'явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, і отримати чималу суму,
– прокоментував лідер Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra продав контрабас за 330 тисяч / Фото з концерту у Вашингтоні
"Це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям", – додав Олег Псюк.Нагадаємо! Проєкт "Збережіть українську культуру" Міністерство культури та інформаційної політики запустило наприкінці серпня. Він спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні.
- Цікаво, що Kalush Orchestra хоч і на піку після перемоги на Євробаченні-2022, але заробляє не набагато більше. Так, доходи гурту значно зросли, але немаленьку частину своїх заробітків вони передають на потреби ЗСУ.
- Крім того, хлопці ініціюють власні збори. До Дня Незалежності вони зробили великий збір на реабілітацію захисників Маріуполя "по 24 гривні з кожного українця". Так Kalush Orchestra вдалося зібрати вражаючу суму – 5 мільйонів гривень.