Kalush передав 330 тисяч на музей Сковороди: звідки в реперів такі гроші

У травні Росія прицільно вдарила ракетами по музею Григорія Сковороди на Харківщині. Він вигорів вщент, а відновлювати його взявся український реп-гурт Kalush Orchestra, який вірусить українську етніку по світу.

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra підтримали проєкт Міністерства культури "Збережіть українську культуру" та перерахували 330 тисяч гривень на відновлення музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщини. Ця сума надійшла в доларовому еквіваленті. Ба більше, репери заробили її просто на концерті.

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Що продав Kalush Orchestra за 330 тисяч гривень

У турі по США юнаки вигадали продати новенький контрабас Сашка Кондратюка. Вони залишили його без інструменту на концерті у Вашингтоні, але виручили на аукціоні 330 тисяч гривень на українську культуру.

Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з'явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, і отримати чималу суму,

– прокоментував лідер Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra продав контрабас за 330 тисяч / Фото з концерту у Вашингтоні

"Це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям", – додав Олег Псюк.

Цікаво, що Kalush Orchestra хоч і на піку після перемоги на Євробаченні-2022, але заробляє не набагато більше. Так, доходи гурту значно зросли, але немаленьку частину своїх заробітків вони передають на потреби ЗСУ.

Крім того, хлопці ініціюють власні збори. До Дня Незалежності вони зробили великий збір на реабілітацію захисників Маріуполя "по 24 гривні з кожного українця". Так Kalush Orchestra вдалося зібрати вражаючу суму – 5 мільйонів гривень.

Проєкт "Збережіть українську культуру" Міністерство культури та інформаційної політики запустило наприкінці серпня. Він спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні.