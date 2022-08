Kalush Orchestra просить усіх українців задонатити лише по 24 гривні. Суму обрали неспроста, адже збір відкриють 24 серпня, до 31-ї річниці Незалежності, й усього на 24 години.

Kalush збирає по 24 гривні для захисників Маріуполя

Йо! Пам'ятаєте, ми обіцяли анонс великого збору на ЗСУ? Можемо відкрити карти! Ми оголошуємо великий збір на реабілітацію захисників Маріуполя. 24 серпня протягом 24 годин ми збираємо по 24 гривні з кожного українця,

– розповів Kalush Orchestra.

"У тебе буде всього доба, аби стати героєм для тих, хто героїчно стояв заради тебе не на життя. Слава Україні. Слава героям. Слава ЗСУ", – потужно звернулися репери до українців.

Скриншот з інстаграм-сторіс Kalush Orchestra

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2022 в Турині Олег Псюк з Kalush Orchestra закликав врятувати бійців "Азовсталі" попри те, що за подібні меседжі загрожувала дискваліфікація та штраф. Однак організатори пісенного конкурсу розцінили це як гуманітарний, а не політичний заклик.

"Please, help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal! Right now" – "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть Азовсталі. Зараз", – слова, які довели до сліз усю країну.