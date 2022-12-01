Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra поддержали проект Министерства культуры "Сохраните украинскую культуру" и перечислили 330 тысяч гривен на восстановление музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Эта сумма поступила в долларовом эквиваленте. Более того, рэперы заработали ее прямо на концерте.

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Что продал Kalush Orchestra за 330 тысяч гривен

В туре по США юноши придумали продать новенький контрабас Саши Кондратюка. Они оставили его без инструмента на концерте в Вашингтоне, но выручили на аукционе 330 тысяч гривен на украинскую культуру.

Во время наших концертов за границей мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, и получить немалую сумму,

– прокомментировал лидер Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra продал контрабас за 330 тысяч / Фото с концерта в Вашингтоне

"Это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и дальше проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", – добавил Олег Псюк.