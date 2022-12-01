Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra підтримали проєкт Міністерства культури "Збережіть українську культуру" та перерахували 330 тисяч гривень на відновлення музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщини. Ця сума надійшла в доларовому еквіваленті. Ба більше, репери заробили її просто на концерті.

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Що продав Kalush Orchestra за 330 тисяч гривень

У турі по США юнаки вигадали продати новенький контрабас Сашка Кондратюка. Вони залишили його без інструменту на концерті у Вашингтоні, але виручили на аукціоні 330 тисяч гривень на українську культуру.

Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з'явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, і отримати чималу суму,

– прокоментував лідер Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra продав контрабас за 330 тисяч / Фото з концерту у Вашингтоні

"Це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям", – додав Олег Псюк.