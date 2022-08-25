Відомо, що музиканти відкрили збір о 00:01 24 серпня і вже близько 10:00 ранку на їхній банці був перший мільйон гривень. В обід позначка зборів сягнула 2 мільйонів гривень, а 25 серпня вночі гурт повідомив, що загальна сума зборів склала 5 мільйонів гривень!

Важливо По 24 гривні з кожного українця: Kalush анонсував великий збір для захисників Маріуполя

Ви неймовірні! Всього за добу нам з вами вдалося зібрати 5 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на реабілітацію мужніх захисників Маріуполя. Українці, ви неймовірні! Дякуємо кожному, хто донатив та долучився до нашого збору. Разом ми сила!

– йдеться в дописі.

Зокрема Олег Псюк, лідер гурту, додав, що всупереч чуткам про падіння об'ємів донатів, вони побачили, що українці готові віддати свої заощадження і легко збирають 5 мільйонів за добу. Він думає, що якби було 20 діб, то українці зібрали би 100 мільйонів, повідомляє "Новое Время".



Kalush Orchestra зібрав 5 мільйонів гривень для захисників Маріуполя / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra не вперше допомагає та надає розголосу захисникам Маріуполя. На сцені Євробачення в Італії він всупереч правилам конкурсу закликав світ звільнити з оточення захисників Азовсталю. Через кілька днів це й сталось, проте більшість захисників досі перебувають у полоні, частину нещодавно цинічно вбили під час теракту в окупованій Оленівці.