Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022
Джерело:Metro
Український колектив Kalush Orchestra готує колаборацію з Семом Райдером, який представляв Велику Британію на Євробаченні-2022. Артисти розповіли, що вже скоро відбудеться прем'єра спільного треку.
Після перемоги на Євробаченні-2022 в Kalush Orchestra з'явилося багато шанувальників у різних країнах світу. Артисти часто дають інтерв'ю всесвітньо відомим ЗМІ, розповідають про творчість і події в Україні.
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Kalush Orchestra про колаборацію з Семом Райдером
Сем Райдер цього року представляв на Євробаченні Велику Британію. Артист посів друге місце. Зараз він разом з Kalush Orchestra готує спільний трек. Незабаром улюбленці фанів пісенного конкурсу потішать дуетною роботою.
Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наш музичний твір найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули,
– заявив Олег Псюк в одному з інтерв'ю.
Наразі артист не розсекречує деталей співпраці. Раніше про колаборацію говорив і Сем Райдер, однак також не повідомляв подробиць.Зверніть увагу! На Євробаченні-2022 гурт Kalush Orchestra переміг зі 631 балом (192 бали від журі, 439 – від глядачів). Сем Райдер з Великої Британії отримав 466 балів і посів друге місце.
Сем Райдер у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
Прем'єри від українських артистів
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