Фестиваль Glastonbury-2022 тривав з 22 по 26 червня в Англії. Захід провели вперше від 2019 року, оскільки попередні фестивалі скасували через пандемію коронавірусу. Хедлайнеркою події стала американка Біллі Айліш, яка палко підтримує Україну з початку російського повномасштабного вторгнення. У 2022 році фестиваль святкував 50 річницю заходу, а на подію змогли приїхати 250 тисяч людей з усього світу! Що цікаво, усі артисти та гості фестивалю користувались лише альтернативними джерелами енергії, аби нанести довкіллю якнайменше шкоди через масовий захід.

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Як українці виступили на Glastonbury

Новина про те, що переможці Євробачення-2022 візьмуть участь у Glastonbury-2022 стало відомо лише за день до початку фестивалю, 21 червня. Відтак, переможниця Євробачення-2016 Джамала вийшла на сцену Toad Hall в суботу, 25 червня. Електро-фольк гурт Go_A, який виступав на Євробаченні-2021, відіграв на локації John Peel Stage теж у суботу. Успішним виступом відзначився гурт Kalush Orchestra, який теж вийшов на сцену у суботу на сцені Truth Stage. Лише етногурт ДахаБраха виступив у неділю на головній сцені Pyramid Stage. Українців радо приймали у павільйонах фестивалю, підтримуючи виконавців синьо-жовтими прапорами й наспівуванням пісень в унісон.

Kalush Orchestra

Якщо говорити про Kalush Orchestra – переможців цьогорічного Євробачення – то концерт запальних українців тривав годину. За цей час Kalush Orchestra презентували 13 пісень, 12 з яких написали лише за 10 днів. У фіналі виступу на численні прохання публіки гурт запалив виконанням пісні Stefania, з якою виграв Євробачення-2022.

Go_A

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко теж вразила публіку своїм перевтіленням – якщо раніше її асоціювали з короткою стрижкою та зеленою шубою, то на фестивалі зірка повністю змінила імідж. На ній була стильна сукня з геометричними вирізами та зачіскою із косичками.

"Сьогодні ми виступили на Glastonbury, одному з найбільших світових фестивалів. Ходять чутки, що не так часто когось у Glasto викликають на біс на сцені, як це сталося з нами сьогодні! Відчуття, що сьогодні збулася одна з наших найбільших бажань, викликає у нас тремтіння. Бачити, як 10 тисяч людей тримаються за руки і разом з нами роблять "Шум" – надихає та надає нам життєвої енергії. Glastonbury – справді найкраще місце для вільних людей. Кохання, музика та свобода витають тут у повітрі. Ми вдячні за те, що ви розділили з нами цей момент чистого щастя сьогодні. Дякую, що підтримуєте Україну, підтримуєте нашу культурну самобутність. Жоден ворог не зламає нашу волю. Кохання, музика та такі люди, як ви, рятують світ", – написав подяку шанувальникам у соцмережах гурт Go_A.

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Джамала

Джамала вже дала кілька десятків виступів у Європі за останні місяці, тому організатори фестивалю не змогли оминути увагою переможницю Євробачення-2016. Вона провела на фестивалі кілька днів, тому мала змогу виступити не лише сама, а й відвідати концерти улюблених артистів: Роберта Платна, Пола Маккартні, Біллі Айліш.

"Гласто завжди був про свободу і єдність, а після довготривалої перерви через пандемію, ідея фесту ніби гіперболізувалася у десятки разів. Саме тому, коли транслювали Зеленського, його слова про свободу отримали таку гучну підтримку, адже зараз світ над прірвою, у якій ми можемо втратити усе, якщо не об'єднаємося. Уся поїздка на фестиваль стала справжньою пригодою, тому що мій бенд так і не доїхав у повному складі. Та попри все, виступ відбувся, і я нескінченно вдячна усім, хто був з нами о третій ночі. Аудиторії – вселенський респект", – поділилась враженнями Джамала.

DakhaBrakha

Щодо знаменитого українського гурту DakhaBrakha, то вони вже не вперше виступають на Glastonbury. Проте цього разу вони виступили на головній сцені фестивалю. Послухати їх прийшли кілька десятків тисяч людей і чимало гостей мали із собою речі з українською символікою. У дуеті з DakhaBrakha на сцені також виступила Джамала. Разом вони виконали пісню "Заманили". У соцмережах музиканти просили в урядів країн звернути увагу на бомбардування, які здійснили росіяни з території Білорусі в час, коли проводився фестиваль у Великій Британії.

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