Його прем'єра відбулася в п'ятницю, 17 червня. Ініціаторкою колаборації стала Jerry Heil, саме вона надіслала Alyona Alyona приспів треку "Чому". Та без вагань погодилася записати ще один дует, адже "потонула в ньому".

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Alyona Alyona та Jerry Heil заспівали в дуеті

Назву "Чому" їхній фіт отримав невипадково, адже зараз багато українців шукають відповіді на такі запитання: "Чому у людей забрали домівки? Чому у людей забрали безпеку? Чому люди повинні страждати? Чому діти повинні плакати?" Реперка та співачка, яку називають музичною інтернет-сенсацією, не виняток.

У мене є дуже багато запитань, на які мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, саме через те, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти, як жити далі,

– зізналася Alyona Alyona.

"Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною якою дає зараз", – додала вона.

Alyona Alyona та Jerry Heil – Чому: дивіться відео онлайн

Як "Чому" сприйняли слухачі

"Дуже потужна лірика! Просто вогонь";

"Чудово, зворушлива й глибока пісня";

"Дуже круто, професійно. Не міняйте курс, душевна музика завжди буде в ціні";

"Дуже глибоко, до сліз. Душа кричить! За що це все нам, чому наша нація має такі страждання?";

"Ваша пісня – мій настрій, як і багатьох, певно, зараз. Тримаймося, людоньки".

Якими були попередні дуети Alyona Alyona та Jerry Heil