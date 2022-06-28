После победы на Евровидении-2022 у Kalush Orchestra появилось много поклонников в разных странах мира. Артисты часто дают интервью всемирно известным СМИ, рассказывают о творчестве и событиях в Украине.

Вас может заинтересовать Glastonbury-2022: как зажигали Европу украинцы Kalush Orchestra, Go_A, Джамала и DakhaBrakha

Kalush Orchestra о коллаборации с Сэмом Райдером

Сэм Райдер в этом году представлял на Евровидении Великобританию. Артист занял второе место. Сейчас он вместе с Kalush Orchestra готовит общий трек. Вскоре любимцы фанатов песенного конкурса порадуют дуэтной работой.

Мы уже обсудили это с ним и планируем выпустить наше музыкальное произведение в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы все его услышали,

– заявил Олег Псюк в одном из интервью.

Пока артист не рассекречивает деталей сотрудничества. Ранее о коллаборации говорил и Сэм Райдер, однако также не сообщал подробностей.

Обратите внимание! На Евровидении-2022 группа Kalush Orchestra победила с 631 баллом (192 балла от жюри, 439 – от зрителей). Сэм Райдер из Великобритании получил 466 баллов и занял второе место.

Сэм Райдер в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн

Премьеры от украинских артистов