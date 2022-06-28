После победы на Евровидении-2022 у Kalush Orchestra появилось много поклонников в разных странах мира. Артисты часто дают интервью всемирно известным СМИ, рассказывают о творчестве и событиях в Украине.
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Kalush Orchestra о коллаборации с Сэмом Райдером
Сэм Райдер в этом году представлял на Евровидении Великобританию. Артист занял второе место. Сейчас он вместе с Kalush Orchestra готовит общий трек. Вскоре любимцы фанатов песенного конкурса порадуют дуэтной работой.
Мы уже обсудили это с ним и планируем выпустить наше музыкальное произведение в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы все его услышали,
– заявил Олег Псюк в одном из интервью.
Пока артист не рассекречивает деталей сотрудничества. Ранее о коллаборации говорил и Сэм Райдер, однако также не сообщал подробностей.
Сэм Райдер в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн
Премьеры от украинских артистов
- POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности непобедимым украинским героям, ежедневно борющимся за Украину, – "Перед світанком".
- Кароль, Дзидзьо, Санина: шоу-биз объединился и выпустил патриотический хит "Ми з України" . Клип на него был снят в разных уголках нашей Родины и за ее пределами.
- Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили проницательную песню о войне "Чому". Это уже третья коллаборация артисток за время войны, которая получилась самой лирической.
- Артем Пивоваров и Надя Дорофеева записали дуэт, в основу которого положили культовое стихотворение Тараса Шевченко "Думи". Это произведение выбрали неслучайно, ведь его Шевченко написал в период ссылки, когда был далеко от Родины и, как миллионы украинцев сейчас, мечтал вернуться домой. Это вечная классика украинской литературы, которая сегодня воспринимается как никогда болезненно.