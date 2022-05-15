Вихід нового кліпу на пісню "Stefania" відбувся 15 травня о 11:00. Перед прем'єрою кліпу на ютуб-каналі команда музикантів увімкнула чат для обговорень, де фанати з усього світу обмінювались вітаннями та словами очікування на новий відеохіт.

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Колись я присвятила цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою-Україною. Більше того, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги,

– каже Олег Псюк, лідер гурту, в описі до відео.

Також представники гурту зазначили, що цей відеокліп-фільм заснований на реальних подіях під час військової агресії в Україні 2022 року. Kalush Orchestra вирішили використати свою популярність та перемогу, аби світ ще більше дізнався про кровопролитну російсько-українську війну та агресію Росії.

Режисером кліпу став український митець Максим Ксьонда – володар музичної премії YUNA в категорії "Найкращий відеокліп". У кліпі показано моторошні кадри руйнувань будинків, зняті у таких містах на Київщині, як Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Бородянка. Головними персонажами кліпу стали жінки-військові, які рятують дітей з-під завалів від російських обстрілів та привозять їх рідних. Зокрема зроблений акцент на тому, що вони кожну історію та втрату переживають особисто, виконуючи обов'язок перед країною.

Присвячується хороброму українському народу, матерям, що їх захищають, дітям, всім, хто віддав своє життя за нашу свободу. Кожен чоловік, кожна жінка, кожна невинна дитина. Війна в Україні має багато облич, але це обличчя нашої матері зберігає наші серцями живими у найтемніші часи. Будьте з Україною! Слава Україні! – пишуть наприкінці відео музиканти з Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – кліп Stefania: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Вдруге за добу фанати гурту Kalush Orchestra розчулились та пустили сльозу, адже кліп пробуджує у них найглибші почуття смутку та болю за свою країну:

"Плакала все відео. Дякую за таку екранізацію. Нехай далі буде більше таких треків і більше таких перемог! – Alyona Alyona";

"Соромно зізнатися, але я ніколи так не переживала за свою країну в Євробаченні, як учора за Україну, перший раз у житті голосувала в Євробаченні. Я дуже, дуже щаслива, що саме Україна цього року перемогла. Ви цього варті!";

"Вітаю із Білорусі. Вітаю з перемогою, поки що лише на Євробаченні. Перемога над орками трохи пізніше, але буде обов'язково";

"Це не просто перемога. Ця заява на весь світ про себе! Нагадування, що навіть у скрутні часи ми залишаємося співучою та гарною нацією! Це звернення уваги на наші найболючіші проблеми та ще один крок до перемоги! Ви надійшли хоробро, і європейці це оцінили. Слава Україні!";

"Боже, ну які ж у нас прекрасні жінки. Дякую всім хто захищає нашу незалежність зі зброєю в руках!";

"Посил і взагалі зйомка – неймовірні. Дуже якісно та талановито зроблено. Я в захваті. Все буде Україна";

"Чіткість глибини пісні та відео просто зашкалює... Ніколи не думала, що незрозумілою мовою можу зрозуміти сенс всього... Потужніших за українців нікого немає #GodsaveAzov".

Текст пісні Stefania – Kalush Orchestra:

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово