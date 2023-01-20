Україна звучить, – Jerry Heil здобула престижну нагороду Music Moves Europe Awards

Українська співачка Jerry Heil стала переможницею премії Євросоюзу Music Moves Europe Awards. Вона виграла нагороду в номінації Public Choice Award.

Ще одна українська співачка стала володаркою премії Music Moves Europe Awards. Jerry Heil виграла у номінації Public Choice Award.

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Jerry Heil виграла Music Moves Europe Awards

Нагородження премією відбулося в Нідерландах 19 січня, на фестивалі-шоукейсі ESNS у Гронінгені, де ведучою була інша українська зірка – Alina Pash. Jerry Heil окрім нагороди отримала 5 тисяч євро та можливість записуватися з компанією Deezer.

Здобувати перемогу й європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім'я своєї країни і завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують,

– прокоментувала артистка.



Jerry Heil виграла премію / Фото з інстаграму зірки

Зі сцени премії співачка також звернулась до артистів, які були номінованими чи перемогли в інших сферах. "Довгий час для українських артистів було мрією з'явитися у глобальному контексті, і сьогодні це стається. Всіх артистів тут я хочу просто попросити вас, друзі. Говоріть правду в унісон з Україною".

Які українські зірки здобували Music Moves Europe Awards

У 2021 році престижну нагороду вперше отримала українська реперка Alyona Alyona. Тоді артистка перемогла в основній номінації, а також отримала додаткову нагороду у номінації Public Choice Award.

У 2022 році премію здобула Alina Pash. Журі назвали її цікавою та оригінальною артисткою із сильним звучанням. Виконавиця отримала приз у розмірі 10 тисяч євро.

, Music Moves Europe Awards – це премія, створена Європейським Союзом з метою підтримувати молодих артистів, які створюють нове звучання, та надати поштовх у кар'єрному розвитку.