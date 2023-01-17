Цю новину вона хотіла оголосити голосно й радісно, але це неможливо через трагедію, яка сталася 14 січня в Дніпрі. Російська ракета вбила 45 мирних українців, які у святковий день були вдома.

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Однак артистка наголосила, що зараз завдання українців – не зупинятися та продовжувати боротьбу.

Alina Pash буде ведучою Music Moves Europe Awards

Наші зірки під час повномасштабної війни не втрачають жодної можливості, щоб говорити про Україну. Так, Alina Pash стане ведучою престижної музичної премії Music Moves Europe Awards – премії Європейського Союзу, що покликана підтримати нових артистів. Компанію на цьому заході їй складе популярний нідерландський ведучий Фернандо Халман.

Цю новину виконавиця повідомила під спокусливим фото, на якому зображена в білих штанах, піджаку, який одягнула на голе тіло, та з кольчугою на голові.

Боже, благослови нас, цьогоріч настане момент, коли весь світ святкуватиме перемогу України – ту найочікуванішу перемогу світла над злом,

– написала Аліна під світлиною.



Alina Pash / Фото з інстаграму співачки

Music Moves Europe Awards та українські артисти