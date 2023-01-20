Еще одна украинская певица стала обладательницей премии Music Moves Europe Awards. Jerry Heil выиграла в номинации Public Choice Award.

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Jerry Heil выиграла Music Moves Europe Awards

Награждение премией состоялось в Нидерландах 19 января, на фестивале-шоукейсе ESNS в Гронингене, где ведущей была другая украинская звезда. Alina Pash. Jerry Heil, кроме награды, получила 5 тысяч евро и возможность записываться с компанией Deezer.

Одерживать победу и европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей! Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мир! Украина звучит! И нас слышат,

– прокомментировала артистка.



Jerry Heil выиграла премию / Фото с инстаграма звезды

Со сцены премии певица также обратилась к артистам, которые были номинированы или победили в других сферах. "Долгое время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте, и сегодня это происходит. Всех артистов здесь я хочу просто попросить вас, друзья. Говорите правду в унисон с Украиной".

Напомним, Music Moves Europe Awards – это премия, созданная Европейским Союзом с целью поддерживать молодых артистов, создающих новое звучание, и дать толчок в карьерном развитии.

Какие украинские звезды завоевали Music Moves Europe Awards