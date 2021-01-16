Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Alyona Alyona отримала грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро, а також пакет підтримки для розвитку кар'єри від партнерів премії Music Muves Europe Talent Awards 2021.

Найбільше голосів реперка отримала у додатковій номінації Public Choice Award. За це вона отримає додаткових 5 тисяч євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer, що розташована в Парижі.

Премія Music Muves Europe Talent Awards відзначає нових артистів, які презентують сучасну музику та майбутнє звучання Європи.

Реакція Alyona Alyona

На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала допис, у якому відреагувала на номінацію та подякувала усім, хто підтримував її.

Реперка поділилася, що абсолютно всі номінації у її житті з'являлися неочікувано, але завжди було неймовірно приємно. Особливо стосується тих, які співачка отримувала за кордоном: "Люди не знають твоєї мови, але щиро відчувають твій вайб і намагаються зрозуміти твій меседж – ти розумієш, що робиш музику не дарма".

Alyona Alyona розповіла, що головна мета цієї премії – об'єднувати та популяризувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають чимало зусиль для того, щоб продемонструвати свою творчість широкій аудиторії людей. Всього 16 виконавців стають номінантами, серед них 8 отримують нагороду. І один із призів – глядацькі симпатії.

Реперка наголосила, що їй надзвичайно приємно, що організатори врахували її кандидатуру. Це дало змогу не лише познайомитися з талановитими виконавцями, але й вкотре представити нашу країну великій, міжнародній аудиторії.

Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь – представляти там Україну. Честь – отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій! А також я дякую кожному з вас за віддані голоси, за підтримку, за віру в мене. Ви надзвичайні!

– написала в публікації народна улюблениця.