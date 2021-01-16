Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021
Відома українська реперка Alyona Alyona стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021 на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS). Це щорічна нагорода ЄС у сфері популярної сучасної музики.
Українські виконавці продовжують здобувати призові місця на міжнародних конкурсах. Лауреаткою чергової премії стала Alyona Alyona. Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства культури й інформаційної політики у фейсбуці.
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Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021
Alyona Alyona отримала грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро, а також пакет підтримки для розвитку кар'єри від партнерів премії Music Muves Europe Talent Awards 2021.
Найбільше голосів реперка отримала у додатковій номінації Public Choice Award. За це вона отримає додаткових 5 тисяч євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer, що розташована в Парижі.
Премія Music Muves Europe Talent Awards відзначає нових артистів, які презентують сучасну музику та майбутнє звучання Європи.
Реакція Alyona Alyona
На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала допис, у якому відреагувала на номінацію та подякувала усім, хто підтримував її.
Реперка поділилася, що абсолютно всі номінації у її житті з'являлися неочікувано, але завжди було неймовірно приємно. Особливо стосується тих, які співачка отримувала за кордоном: "Люди не знають твоєї мови, але щиро відчувають твій вайб і намагаються зрозуміти твій меседж – ти розумієш, що робиш музику не дарма".
Alyona Alyona розповіла, що головна мета цієї премії – об'єднувати та популяризувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають чимало зусиль для того, щоб продемонструвати свою творчість широкій аудиторії людей. Всього 16 виконавців стають номінантами, серед них 8 отримують нагороду. І один із призів – глядацькі симпатії.
Реперка наголосила, що їй надзвичайно приємно, що організатори врахували її кандидатуру. Це дало змогу не лише познайомитися з талановитими виконавцями, але й вкотре представити нашу країну великій, міжнародній аудиторії.
Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь – представляти там Україну. Честь – отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій! А також я дякую кожному з вас за віддані голоси, за підтримку, за віру в мене. Ви надзвичайні!
– написала в публікації народна улюблениця.
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