Jerry Heil записала трек з американським продюсером, який працював з Мадонною

Українська співачка та блогерка Jerry Heil відправилась до Сполучених Штатів. Там вона провела деякий час в Лос-Анджелесі, працюючи у легендарній студії звукозапису Capitol Records.

Наприкінці листопада Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) повідомила, що вирушає в Америку. Ця поїздка – нагорода за перше місце, яке посіла співачка у міжнародному конкурсі Djooky Music Awards, де брали участь молоді музиканти з понад 100 країн.

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Jerry Heil записала трек з американським продюсером

У США ментором співачки став Брайан Малуф – мультиплатиновий продюсер, що працював з багатьма світовими зірками: Мадонною, Queen, Майклом Джексоном та іншими.

Jerry Heil під керівництвом продюсера працювала у студії Capitol Records, яка з 1940-х була колискою світової музичної індустрії. Брайан знайомив та представляв Jerry керівникам глобальних музичних компаній, музичними продюсерами та іншими діячами індустрії.

Новий трек артистка записала на Capitol Records разом з музикантами з Каліфорнійського університету.

Це було моєю мрією – створити альбом в такому звучанні, тому що це триста кроків вперед від звичного нам з вами звуку. Ефект такий, ніби ти всередині концертного залу – і твій улюблений виконавець грає і співає для тебе, прямо в вухо. І тепер і моя музика зазвучить так!

– розповіла Jerry Heil.

"Лос-Анджелес – магічне місто. До речі, Брайану, моєму ментору, настільки сподобалась звучання української мови, що він лишив її шматочок у моєму виконанні у пісні. Але скоро самі все почуєте", – заінтригувала зірка.

Зазначимо, перед поїздкою у США Jerry Heil мала курйози з вакцинацією: