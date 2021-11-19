Усі фани Jerry Heil затамувавши подих чекали, чим закінчиться її драматична історія з поїздкою до США, яку вона виграла на міжнародному музичному конкурсі Djooky. Як відомо, в країну не пускають без вакцинації, однак артистка встигла вписатися в необхідний термін. Так, невдовзі вона полетить на звукозаписувальну студію, де познайомиться з володарями Ґреммі.

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Я отримала візу в Штати. Не знаю, що додати! Просто приймаю вітання і рекомендації, звісно, теж,

– написала Jerry Heil.

На радощах зірка зняла кумедний ролик – станцювала під запальний трек після фрази "Доброго вечора, ми з України". Наразі співачки не поспішає розсекречувати деталі майбутньої поїздки до США.

Що відомо про курйоз з вакцинацією Jerry Heil

Про перемогу на міжнародному музичному конкурсі Djooky Jerry Heil дізналась у серпні, однак ніяк не готувалась до омріяної поїздки. Зокрема, вона не поспішала зі щепленням від COVID-19, бо "хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом".

На початку листопада співачка скаржилась, що не встигає вакцинуватися – зробити дві дози Pfizer. Щеплюватися CoronaVac вона не хотіла.

Фани порадили Jerry Heil вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson за кордоном. Задля цього зірка зумисне влаштувала мандрівку в Румунію, де вакцинація – бонус до поїздки.

Наголосимо, записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через лікаря.