Усі фани Jerry Heil затамувавши подих чекали, чим закінчиться її драматична історія з поїздкою до США, яку вона виграла на міжнародному музичному конкурсі Djooky. Як відомо, в країну не пускають без вакцинації, однак артистка встигла вписатися в необхідний термін. Так, невдовзі вона полетить на звукозаписувальну студію, де познайомиться з володарями Ґреммі.

Читайте також Намагався почастувати авокадо, – Jerry Heil про найбільш дивне побачення

Я отримала візу в Штати. Не знаю, що додати! Просто приймаю вітання і рекомендації, звісно, теж,
– написала Jerry Heil.

На радощах зірка зняла кумедний ролик – станцювала під запальний трек після фрази "Доброго вечора, ми з України". Наразі співачки не поспішає розсекречувати деталі майбутньої поїздки до США.

Що відомо про курйоз з вакцинацією Jerry Heil