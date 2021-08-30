Для міжнародного музичного конкурсу Djooky 25-річна Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) написала англомовну пісню Cheers, яку оцінили фани з усього світу. Вони й вивели артистку на перше місце, залишивши позаду представників Уругваю та Пакистану.

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Так, шанувальники втілили мрію співачки. Як переможниця Djooky вона полетить на звукозаписувальну студію у США, де познайомиться з музикантами світового рівня й володарями Ґреммі.

До слова, замість поїздки у США Jerry Heil може обрати грошовий приз – 20 тисяч доларів (понад пів мільйона гривень).

Ми це зробили! Я перемогла! Кожній і кожному, хто голосував, такий низький уклін! Ми сила! Ви в мене дуже потужні! Мої люди! Дякую, що ви є,

– емоційно написала Jerry Heil.

Нагадаємо, прогресивна співачка відмовилась від продюсерських контрактів і готується до переїзду в США, у місто Берклі. Jerry Heil збирає документи для навчання на композиторському відділені. Вона мріє опинитися серед талановитих музикантів і продюсерів, аби в майбутньому писати саундтреки до фільмів.