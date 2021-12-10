В конце ноября Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) сообщила, что отправляется в Америку. Эта поездка – награда за первое место, которое заняла певица в международном конкурсе Djooky Music Awards, где участвовали молодые музыканты из более чем 100 стран.
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Jerry Heil записала трек с американским продюсером
В США ментором певицы стал Брайан Малуф – мультиплатиновый продюсер, работавший со многими мировыми звездами: Мадонной, Queen, Майклом Джексоном и другими.
Jerry Heil под руководством продюсера работала в студии Capitol Records, которая с 1940-х была колыбелью мировой музыкальной индустрии. Брайан знакомил и представлял Jerry руководителям глобальных музыкальных компаний, музыкальных продюсеров и других деятелей индустрии.
Новый трек артистка записала на Capitol Records вместе с музыкантами из Калифорнийского университета.
Это было моей мечтой создать альбом в таком звучании, потому что это триста шагов вперед от привычного нам с вами звука. Эффект таков, будто ты внутри концертного зала – и твой любимый исполнитель играет и поет для тебя прямо в ухо. И теперь и моя музыка так зазвучит!
– рассказала Jerry Heil.
"Лос-Анджелес – магический город. Кстати, Брайану, моему ментору, настолько понравилось звучание украинского языка, что он оставил его кусочек в моем исполнении в песне. Но скоро сами все услышите", – заинтриговала звезда.
Отметим, перед поездкой в США у Jerry Heil были курьезы с вакцинацией:
- Блогер не спешила готовиться к поездке и сначала не планировала вакцинироваться. Но после новых правил въезда в Америку она начала жаловаться, что не успевает вакцинироваться, в частности сделать две дозы Pfizer. В то же время певица не хотела прививаться CoronaVac.
- Фаны посоветовали Jerry Heil вакцинироваться препаратом Johnson&Johnson за границей. Ради этого звезда устроила поездку в Румынию, где вакцинация является своеобразным бонусом к поездке.
- После всех испытаний звезда получила визу в США.