В конце ноября Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) сообщила, что отправляется в Америку. Эта поездка – награда за первое место, которое заняла певица в международном конкурсе Djooky Music Awards, где участвовали молодые музыканты из более чем 100 стран.

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Jerry Heil записала трек с американским продюсером

В США ментором певицы стал Брайан Малуф – мультиплатиновый продюсер, работавший со многими мировыми звездами: Мадонной, Queen, Майклом Джексоном и другими.

Jerry Heil под руководством продюсера работала в студии Capitol Records, которая с 1940-х была колыбелью мировой музыкальной индустрии. Брайан знакомил и представлял Jerry руководителям глобальных музыкальных компаний, музыкальных продюсеров и других деятелей индустрии.

Новый трек артистка записала на Capitol Records вместе с музыкантами из Калифорнийского университета.

Это было моей мечтой создать альбом в таком звучании, потому что это триста шагов вперед от привычного нам с вами звука. Эффект таков, будто ты внутри концертного зала – и твой любимый исполнитель играет и поет для тебя прямо в ухо. И теперь и моя музыка так зазвучит!

– рассказала Jerry Heil.

"Лос-Анджелес – магический город. Кстати, Брайану, моему ментору, настолько понравилось звучание украинского языка, что он оставил его кусочек в моем исполнении в песне. Но скоро сами все услышите", – заинтриговала звезда.

Отметим, перед поездкой в ​​США у Jerry Heil были курьезы с вакцинацией: