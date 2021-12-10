Наприкінці листопада Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) повідомила, що вирушає в Америку. Ця поїздка – нагорода за перше місце, яке посіла співачка у міжнародному конкурсі Djooky Music Awards, де брали участь молоді музиканти з понад 100 країн.
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Jerry Heil записала трек з американським продюсером
У США ментором співачки став Брайан Малуф – мультиплатиновий продюсер, що працював з багатьма світовими зірками: Мадонною, Queen, Майклом Джексоном та іншими.
Jerry Heil під керівництвом продюсера працювала у студії Capitol Records, яка з 1940-х була колискою світової музичної індустрії. Брайан знайомив та представляв Jerry керівникам глобальних музичних компаній, музичними продюсерами та іншими діячами індустрії.
Новий трек артистка записала на Capitol Records разом з музикантами з Каліфорнійського університету.
Це було моєю мрією – створити альбом в такому звучанні, тому що це триста кроків вперед від звичного нам з вами звуку. Ефект такий, ніби ти всередині концертного залу – і твій улюблений виконавець грає і співає для тебе, прямо в вухо. І тепер і моя музика зазвучить так!
– розповіла Jerry Heil.
"Лос-Анджелес – магічне місто. До речі, Брайану, моєму ментору, настільки сподобалась звучання української мови, що він лишив її шматочок у моєму виконанні у пісні. Але скоро самі все почуєте", – заінтригувала зірка.
Зазначимо, перед поїздкою у США Jerry Heil мала курйози з вакцинацією:
- Блогерка не поспішала готуватися до поїздки та спершу не планувала вакцинуватися. Але після нових правил в'їзду до Америки вона почала скаржитись, що не встигає вакцинуватися, зокрема, зробити дві дози Pfizer. Водночас співачка не хотіла щепитися CoronaVac.
- Фани порадили Jerry Heil вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson за кордоном. Задля цього зірка влаштувала мандрівку в Румунію, де вакцинація є своєрідним бонус до поїздки.
- Після всіх випробовувань зірка таки отримала візу в США.