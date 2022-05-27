Jerry Heil випустила хіт про зруйноване Щастя та розстріляну "Мрію": трек, що бере за душу

Українська співачка Jerry Heil вкотре вразила прихильників новим синглом, у якому співає про зло, що вчинили росіяни на українській землі. Головним леймотивом пісні стало те, що як би росіяни не намагались нас знищити, кожен отримає по заслугах.

Jerry Heil розповіла, що написала композицію "Мрія" ще кілька місяців тому – якраз тоді, коли Росія завдавала удару по місті Щастя на Луганщині та розстріляла найбільший у світі літак "Мрія", створений київським КБ імені Антонова.

Цікаво Jerry Heil і Kalush заспівали для Анджеліни Джолі: "Будь ангелом миру для України"

Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі — мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас — і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально

– переконана артистка.

Зокрема у пісні "Мрія" Jerry Heil заспівала рядки української народної приказки – "кожен буде жати, що посіяв", яку можна віднайти в цитаті зі Святого Письма:

"…хіба збирають виноград з тернини або з будяків – смокви? 17 Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. 18 Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих".

Jerry Heil – Мрія: дивитись відео онлайн

Важливо Jerry Heil, що з Василькова, де був обстріл аеродрому, звернулась до росіян

Які ще пісні створила Jerry Heil під час війни: