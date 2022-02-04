Прем'єра ліричного хіта Jerry Heil відбулась 4 лютого. За лічені години він встиг зібрати сотні захоплених реакцій слухачів і розтопити серця чуттєвим кліпом.

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Jerry Heil випустила пісню "Пошта"

26-річна співачка зізналась, що на новий трек її надихнула книжка "П'ять мов любові" американського психолога Гері Чепмена. Після її прочитання вона заспівала про шалено закохану пару з різними цінностями.

"Пошта" – пісня про пару, яка не знаходить порозуміння, бо хоч герої до нестями закохані, та спілкуються різними мовами кохання,

– пояснила Jerry Heil.

У лірик-відео артистка знялась з кучерявим красенем. Удвох вони нібито пішли в ресторан, де той постійно розмовляв телефоном. За сюжетом, Jerry Heil співчував навіть офіціант, тож вона втекла з побачення, залишивши йому лише цілунок на конверті.

Jerry Heil – Пошта: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на пісню Jerry Heil "Пошта"

Мережа вибухнула захватом на нову пісню Jerry Heil. Фани подякували за глибокий трек і заявили, що лірика їй дуже пасує: