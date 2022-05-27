Jerry Heil розповіла, що написала композицію "Мрія" ще кілька місяців тому – якраз тоді, коли Росія завдавала удару по місті Щастя на Луганщині та розстріляла найбільший у світі літак "Мрія", створений київським КБ імені Антонова.
Цікаво Jerry Heil і Kalush заспівали для Анджеліни Джолі: "Будь ангелом миру для України"
Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі — мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас — і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально
– переконана артистка.
Зокрема у пісні "Мрія" Jerry Heil заспівала рядки української народної приказки – "кожен буде жати, що посіяв", яку можна віднайти в цитаті зі Святого Письма:
"…хіба збирають виноград з тернини або з будяків – смокви? 17 Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. 18 Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих".
Jerry Heil – Мрія: дивитись відео онлайн
Важливо Jerry Heil, що з Василькова, де був обстріл аеродрому, звернулась до росіян
Які ще пісні створила Jerry Heil під час війни:
- Місяць тому молода співачка випустила підбадьорливий хіт "Москаль Некрасівий (Геть з України)", у якому заспівала про Зеленського та його помічників. Натхнення для пісні вона взяла зі старого виступу Вєрки Сердючки.
- Jerry Heil також випустила щемливу пісню-молитву зі своєю колегою – реперкою Alyona Alyona. У ній вони співають та моляться за Україну та її людей.
- Новий дует артистка створила із виконавцем YakTak – вони заспівали ліричну композицію "В пустій кімнаті".
- Зокрема її пісня "Пошта", випущена ще до повномасштабної війни, набула нових сенсів у час війни. Там вона співає про те, що їй не потрібні дорогі подарунки та відсутність чоловіка, вона хоче бути лише зі своїм коханим і не почуватись самотньою. Саме під неї тисячі українських жінок створювали у тіктоці відео, де чекають з фронту своїх чоловіків.