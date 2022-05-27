Jerry Heil розповіла, що написала композицію "Мрія" ще кілька місяців тому – якраз тоді, коли Росія завдавала удару по місті Щастя на Луганщині та розстріляла найбільший у світі літак "Мрія", створений київським КБ імені Антонова.

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Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі — мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас — і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально

– переконана артистка.

Зокрема у пісні "Мрія" Jerry Heil заспівала рядки української народної приказки – "кожен буде жати, що посіяв", яку можна віднайти в цитаті зі Святого Письма:

"…хіба збирають виноград з тернини або з будяків – смокви? 17 Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. 18 Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих".

Jerry Heil – Мрія: дивитись відео онлайн

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Які ще пісні створила Jerry Heil під час війни: