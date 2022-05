Вчора, 30 квітня, до України завітала голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Її візитом надихнулась Jerry Heil.

Зверніть увагу Анджеліна Джолі приїхала до Львова та зустрілась з переселенцями: головне про візит

Jerry Heil і Kalush записали пісню для Джолі

Jerry Heil розповіла, що пригадала рядки з кіно "Вічні" від Marvel і Тену, богиню війни. У той день вона зустріла хлопців з Kalush Orchestra та вирішила записати з ними пісню.

Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до Євробачення, тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері,

– поділилась артистка.

"Дорога Анджеліно Джолі, дякую вам за те, що в той час, коли новини про російську війну в Україні стали звичними, ви не залишаєте без уваги нашу землю. Будь ласка, попросіть ваших талановитих друзів з Голлівуду піти по ваших кроках і теж відвідати українців, адже завдяки вам світ знову чує нас!" – звернулась до знаменитості Jerry Heil.

Jerry Heil і Kalush Orchestra записали коротке відео, у якому звернулися до Анджеліни Джолі.

Jerry Heil і Kalush Orchestra звернулись до Джолі:

Текст пісні:

Thena, goddess of war, Angelina, be angel of peace to Ukraїna! Please, use your superpower and turn those brave Ukrainians into Eternals.

(Тено, богине війни, Анджеліно, будь ангелом миру для України! Будь ласка, використай свою суперсилу і перетвори тих хоробрих українців на Вічних).