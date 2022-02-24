Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Українські знаменитості не залишаються осторонь і коментують ситуацію навколо. Jerry Heil відреагувала на вторгнення агресора.

Актуально Досить писати, як вам соромно, йдіть на вулиці, – Алан Бадоєв емоційно звернувся до росіян

Jerry Heil звернулась до росіян

Співачка опублікувала емоційне звернення до росіян.

Друзі з Росії, я знаю, тут такі є: адекватні та справжні! Прокиньтесь та передайте нарешті інформацію всім своїм близьким,

– написала співачка.

"Я та всі українці прокинулись сьогодні від вибухів та спалахів! Російські війська бомбардують по всій території моєї країни. Прокиньтесь і передайте інформацію тим, хто в інформаційному маренні", – додала вона.



Jerry Heil звернулась до росіян / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, Jerry Heil родом із Василькова. Там сьогодні відбулись обстріли аеродрому через російську агресію.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!