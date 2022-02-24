Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Українські знаменитості не залишаються осторонь і коментують ситуацію навколо. Jerry Heil відреагувала на вторгнення агресора.
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Jerry Heil звернулась до росіян
Співачка опублікувала емоційне звернення до росіян.
Друзі з Росії, я знаю, тут такі є: адекватні та справжні! Прокиньтесь та передайте нарешті інформацію всім своїм близьким,
– написала співачка.
"Я та всі українці прокинулись сьогодні від вибухів та спалахів! Російські війська бомбардують по всій території моєї країни. Прокиньтесь і передайте інформацію тим, хто в інформаційному маренні", – додала вона.
Jerry Heil звернулась до росіян / Фото з інстаграму зірки
Зауважимо, Jerry Heil родом із Василькова. Там сьогодні відбулись обстріли аеродрому через російську агресію.