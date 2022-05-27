Jerry Heil рассказала, что написала композицию "Мрия" еще несколько месяцев назад – как раз тогда, когда Россия наносила удар по городу Счастье в Луганской области и расстреляла самый большой в мире самолет "Мрия", созданный киевским КБ имени Антонова.
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Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас – и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально,
– убеждена артистка.
В частности, в песне "Мечта" Jerry Heil спела строки украинской народной поговорки – "каждый будет жать, что посеял", которую можно найти в цитате из Священного Писания:
"…разве собирают виноград с терновника или из чертополоха – смоквы? 17 Так всякое доброе дерево приносит хорошие плоды, а злое дерево – плоды плохие. 18 Не может доброе дерево приносить плодов плохих, и худое дерево – плодов добрых."
Jerry Heil – Мечта: смотреть видео онлайн
Важно Jerry Heil, что из Василькова, где был обстрел аэродрома, обратилась к россиянам
Какие еще песни создала Jerry Heil во время войны:
- Месяц назад молодая певица выпустила бодрящий хит "Москаль Некрасивый (Геть з Украины)", в котором спела о Зеленском и его помощниках. Вдохновение для песни она взяла из старого выступления Верки Сердючки.
- Jerry Heil также выпустила щемящую песню-молитву со своей коллегой – реперкой Alyona Alyona. В нем они поют и молятся за Украину и ее людей.
- Новый дуэт артистка создала с исполнителем YakTak – они спели лирическую композицию "В пустой комнате".
- В частности, ее песня "Почта", выпущенная еще до полномасштабной войны, приобрела новые смыслы во время войны. Там она поет о том, что ей не нужны дорогие подарки и отсутствие мужчины, она хочет быть только со своим любимым и не чувствовать себя одинокой. Именно под нее тысячи украинских женщин создавали в тиктоке видео, где ждут с фронта своих мужчин.