Jerry Heil рассказала, что написала композицию "Мрия" еще несколько месяцев назад – как раз тогда, когда Россия наносила удар по городу Счастье в Луганской области и расстреляла самый большой в мире самолет "Мрия", созданный киевским КБ имени Антонова.

Интересно Jerry Heil и Kalush спели для Анджелины Джоли: "Будь ангелом мира для Украины"

Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас – и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально,

– убеждена артистка.

В частности, в песне "Мечта" Jerry Heil спела строки украинской народной поговорки – "каждый будет жать, что посеял", которую можно найти в цитате из Священного Писания:

"…разве собирают виноград с терновника или из чертополоха – смоквы? 17 Так всякое доброе дерево приносит хорошие плоды, а злое дерево – плоды плохие. 18 Не может доброе дерево приносить плодов плохих, и худое дерево – плодов добрых."

Jerry Heil – Мечта: смотреть видео онлайн

Важно Jerry Heil, что из Василькова, где был обстрел аэродрома, обратилась к россиянам

Какие еще песни создала Jerry Heil во время войны: