Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil випустили пісню, у якій промовляють молитву за Україну. За словами Альони, цей трек дуже важливий для неї та кожного українця.

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Alyona Alyona і Jerry Heil випустили молитву

Реперка Alyona Alyona поділилась, що з 24 лютого вона залишила музичну сферу та стала волонтеркою. Та нещодавно у ній вперше зародилось нове бажання творити.

Творчість всередині мене згасла, проте я все ж інколи пишу вірші. І перше, що народилося в мені – молитва. Моя мама багато молиться. Особливо зараз. І я захотіла приєднатися до неї,

– розповіла артистка.

У відео зірки показали українців, які моляться, кадри зі зруйнованих міст та інші фото.

Alyona Alyona і Jerry Heil – "Молитва" (уривок)

Зірка зізналась, що не має доступу до студії, тож писала трек у музичній школі в Баришівці.

"І я рада, що Jerry Heil доповнила і наповнила співом цю молитву, бо тільки так можна попросити за всю Україну одночасно, де б хто з українців не був. Наша нація зараз єдина у своїх пориваннях і я щиро вірю в нашу перемогу і в те, що з нами є Бог", – додала Alyona Alyona.

За словами виконавиці, "Молитва" – це "не просто трек", тому вона не публікуватиме його на стрімінгових платформах. Його можна прослухати лише в телеграм-каналі.