Jerry Heil вперше зізналася, чому призупинила навчання в США
Джерело:"Тихий вечір"
Українська співачка Jerry Heil розповіла, чому взяла паузу в навчанні у американському Берклі. Там вона вчилася писати музику до кінофільмів.
Нещодавно зірка повідомляла, що бере паузу в навчальному закладі не невизначений термін. Тоді вона зазначила, що не відвідуватиме пари пів року. Артистку чекає дещо важливе в Україні.
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Jerry Heil пояснила, чому вирішила призупинити навчання в Берклі
Співачка зізналась, що у навчальному закладі немає змоги вчитися в онлайн-режимі. А жити в Америці на регулярній основі, вона наразі не може. Тож Яна (справжнє ім'я співачки – 24 Канал) повернулася в Україну для того, щоб розібратися у собі.
Там взагалі неможливо навчатися онлайн, тому що це музичний заклад. Тож ти маєш бути там, щоб проходити навчання з прикладної та практичної науки. Я сюди приїхала для того, щоб заземлитися і зрозуміти, чому я була там,
– поділилась знаменитість.
Яна сказала, що складала іспити на вступ ще до повномасштабного вторгнення. Навчатися у Берклі було її мрією. Однак, коли почалась війна, дівчина подумки була в Україні, постійно читаючи новини. Тому їй важко було зосередитися на навчанні.
Я зрозуміла, що я не можу нормально інтегруватися. Замість того, щоб приймати цю культуру, спостерігати за ними, створювати щось, що б об'єднувало нас, я постійно була думками в Україні,
– сказала артистка.
Jerry зізналась, що в неї з'явилися цікаві проєкти в Україні, на які вона дуже очікує. Водночас за словами співачки, навчання в США вона не покинула, а просто взяла паузу. А коли повернеться туди, поки не знає.
Запропонували дуже красивий проєкт, і якщо я по собі його залишу, то розумітиму, що зробила щось для країни. Я не кинула навчання, а призупинила його. Це щось, наприклад, як у нас академічна відпустка, але ти можеш на безтерміновий час взяти,
– розтлумачила вона.
Інтерв'ю Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Про навчання співачки у Берклі
- 30 серпня 2022 року Jerry Heil повідомила своїм шанувальникам, що вступила до музичного вишу в США. Вона обрала спеціальність – написання музики до фільмів. Артистка тривалий час накопичувала гроші на навчання, однак після початку повномасштабного вторгнення на ці кошти придбала татові машину, щоб він працював. Співачці довелося позичати гроші на навчання у друзів.
- Знаменитість зазначала, що 1 рік навчання на спеціальності, якій вона обрала, вартує 40 тисяч доларів. З них лише 10 тисяч покриває грант. Тому Яна доплатила ще 30 тисяч із власної кишені. Також Jerry розповідала, що Бостон – одне з найдорожчих міст США, тому орендувати житло там коштує в чотири рази більше, ніж наприклад, у Києві.
- Також Яна поділилась з прихильниками, що відчуває різницю у менталітеті між американцями та українцями. Через це спочатку їй було нелегко знайти друзів. Але згодом вона адаптувалась та звикла до таких моментів.