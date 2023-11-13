Недавно звезда сообщала, что берет паузу в учебном заведении не определенный срок. Тогда она отметила, что не будет посещать пары полгода. Артистку ждет нечто важное в Украине.
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Jerry Heil объяснила, почему решила приостановить обучение в Беркли
Певица призналась, что в учебном заведении нет возможности учиться в онлайн-режиме. А жить в Америке на регулярной основе, она пока не может. Поэтому Яна (настоящее имя певицы – 24 Канал) вернулась в Украину для того, чтобы разобраться в себе.
Там вообще невозможно учиться онлайн, потому что это музыкальное заведение. Так что ты должен быть там, чтобы проходить обучение по прикладной и практической науке. Я сюда приехала для того, чтобы заземлиться и понять, почему я была там,
– поделилась знаменитость.
Яна сказала, что сдавала экзамены на поступление еще до полномасштабного вторжения. Учиться у Беркли было ее мечтой. Однако когда началась война, девушка мысленно была в Украине, постоянно читая новости. Поэтому ей трудно было сосредоточиться на учебе.
Я поняла, что не могу нормально интегрироваться. Вместо того чтобы принимать эту культуру, наблюдать за ними, создавать что-то, что бы объединяло нас, я постоянно была мыслями в Украине,
– сказала артистка.
Jerry призналась, что у нее появились интересные проекты в Украине, которых она очень ожидает. В то же время, по словам певицы, учебу в США она не бросила, а просто взяла паузу. А когда вернется туда, пока не знает.
Предложили очень красивый проект, и если я его оставлю по себе, то буду понимать, что сделала что-то для страны. Я не бросила обучение, а приостановила его. Это что-то, например, как у нас академический отпуск, но ты можешь на бессрочное время взять,
– объяснила она.
Интервью Jerry Heil: смотрите видео онлайн
Об обучении певицы в Беркли
- 30 августа 2022 года Jerry Heil сообщила своим поклонникам, что поступила в музыкальный вуз в США. Она выбрала специальность – написание музыки к фильмам. Артистка долго накапливала деньги на обучение, однако после начала полномасштабного вторжения на эти средства приобрела папе машину, чтобы он работал. Певице пришлось одалживать деньги на обучение у друзей.
- Знаменитость отмечала, что 1 год обучения по специальности, которой она выбрала, стоит 40 тысяч долларов. Из них всего 10 тысяч покрывает грант. Поэтому Яна доплатила еще 30 тысяч из собственного кармана. Также Jerry рассказывала, что Бостон – один из самых дорогих городов США, поэтому арендовать жилье там стоит в четыре раза больше, чем, например, в Киеве.
- Также Яна поделилась с поклонниками, что чувствует разницу в менталитете между американцами и украинцами. Поэтому сначала ей было нелегко найти друзей. Но потом она адаптировалась и привыкла к таким моментам.