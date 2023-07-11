Артистка перебралася до США у вересні минулого року. Проте часто повертається додому в Україну, де активно займається творчістю. З огляду на свій досвід проживання в різних країнах, співачка виділила недоліки проживання в Бостоні. До того ж вона назвала скільки коштує навчання в Брукліні, на яке змушена була позичити гроші в друзів.

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Jerry Heil про життя в Бостоні

Артистка поділилася, що проживання за кордоном значно дорожче, ніж в Україні. За її словами, вона про це не задумувалась, коли вступала в коледж. До того ж співачка підкреслила, що між американцями та українцями сильно відрізняються менталітети й перший час їй було складно знайти друзів. Втім, з часом вона адаптувалася й вже звикла.

Мінуси по бюджету дуже сильні. Винаймати квартиру там у чотири рази дорожче, ніж у Києві. Але Бостон взагалі одне з найдорожчих міст в Америці. Я це зрозуміла вже в процесі, коли переїхала. Ще один мінус — менталітет. Перший час я приходила додому, лягала на підлогу і витріщалася в стіну. Але поступово я знайшла друзів,

– розповіла виконавиця.

Яна додала: "Я хочу пояснити, що вони не нещирі, це просто частина культури, яку вони не усвідомлюють. Ми теж багато чого про себе не помічаємо, бо це частина нас. І для них те, що ми вважаємо нещирістю, є просто ввічливістю".

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Скільки коштує навчання співачки

Jerry Heil поділилася, що рік навчання на її курсі коштує 40 тисяч доларів, з яких – 10 покриває грант. Тож виконавиця самотужки доплатила ще 30 тисяч.

Що відомо про навчання Jerry Heil