Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) поскаржилася на нові погрози від надокучливого фана з Росії. Артистка нічого не може з цим вдіяти.
Не пропустіть Це жесть, – Jerry Heil пригадала, як сусід погрожував її зґвалтувати у 13 років
Чоловіка звати Іван, і він вже не вперше дістає Jerry Heil своїми повідомленнями й погрозами. Днями він заявив, що заблокує її сторінки в соцмережах, щоб завадити творчій кар'єрі.
Крім того, неадекват з Росії погрожує асистенту зірки мобілізацією.
"Тараса чекає мобілізація, якщо він ще не пішов з команди… Я воювати з тобою почну, якщо не видалиш вірші", – йдеться у його повідомленні.
Jerry Heil показала, що їй пише неадекват з Росії / Фото з її інстаграм-сторіс
Співачка додала, що вона попри погрози не боїться втратити свої сторінки в соцмережах.
Навіть якщо він знесе мої сторінки – мені однаково. У мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в бік моїх близьких і намагається розхитати сторінки моїх друзів-музикантів,
– написала Jerry Heil.
Що відомо про переслідувача Jerry Heil
- Зірку вже кілька років переслідує фанат із Росії. Він пише їй погрози, неприємні повідомлення та атакує ботами сторінки співачки в соцмережі.
- Ще до повномасштабної війни він приїжджав на її фан-зустріч з Іркутська. Тоді Яна викликала поліцію, але ті лише посміялися та запропонувати поговорити з ним.
- Нещодавно Jerry Heil розповіла, що переслідувач дістався до її викладача. Він писав йому про те, щоб той видалив зі свого акаунта весь контент з артисткою.