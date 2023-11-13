Відомо, що артистка навчається у Берклі на спеціальності film scoring. Це курс з написання музики до кінофільмів. Нещодавно зірка повідомляла, що бере паузу в навчальному закладі не невизначений термін.

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Jerry Heil пояснила, чому вирішила призупинити навчання в Берклі

Співачка зізналась, що у навчальному закладі немає змоги вчитися в онлайн-режимі. А жити в Америці на регулярній основі, вона наразі не може. Тож Яна (справжнє ім'я співачки – 24 Канал) повернулася в Україну для того, щоб розібратися у собі.

Там взагалі неможливо навчатися онлайн, тому що це музичний заклад. Тож ти маєш бути там, щоб проходити навчання з прикладної та практичної науки. Я сюди приїхала для того, щоб заземлитися і зрозуміти, чому я була там,

– поділилась знаменитість.

Яна сказала, що складала іспити на вступ ще до повномасштабного вторгнення. Навчатися у Берклі було її мрією. Однак, коли почалась війна, дівчина подумки була в Україні, постійно читаючи новини. Тому їй важко було зосередитися на навчанні.

Я зрозуміла, що я не можу нормально інтегруватися. Замість того, щоб приймати цю культуру, спостерігати за ними, створювати щось, що б об'єднувало нас, я постійно була думками в Україні,

– сказала артистка.

Jerry зізналась, що в неї з'явилися цікаві проєкти в Україні, на які вона дуже очікує. Водночас за словами співачки, навчання в США вона не покинула, а просто взяла паузу. А коли повернеться туди, поки не знає.

Запропонували дуже красивий проєкт, і якщо я по собі його залишу, то розумітиму, що зробила щось для країни. Я не кинула навчання, а призупинила його. Це щось, наприклад, як у нас академічна відпустка, але ти можеш на безтерміновий час взяти,

– розтлумачила вона.

Інтерв'ю Jerry Heil: дивіться онлайн

Про навчання співачки у Берклі