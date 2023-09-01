Цю новину Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) повідомила 31 серпня. Нагадаємо, що співачка навчається у Берклі на спеціальності film scoring – це курс про створення музики до кінофільмів.

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Jerry Heil вирішила взяти участь у важливому проєкті в Україні, тож призупинила навчання в музичному коледжі США.

Я беру піврічну паузу в Берклі, щоб попрацювати над надзвичайно важливим проєктом в Україні, який, вірю, ще більше закохає світ у нашу культуру,

– написала Яна.

Співачка додала, що поки вона буде в Україні, зможе провести кілька концертів для шанувальників.

Додамо, що нещодавно Jerry Heil стала продюсеркою. У липні вона оголосила про створення нового музичного лейблу NOVA MUSIC. Першою її підлеглою стала артистка Vitaliia (Віталія Грицак), відома за піснею "Чом тобі, вороже, не спиться".

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