Цю новину Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) повідомила 31 серпня. Нагадаємо, що співачка навчається у Берклі на спеціальності film scoring – це курс про створення музики до кінофільмів.
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Jerry Heil вирішила взяти участь у важливому проєкті в Україні, тож призупинила навчання в музичному коледжі США.
Я беру піврічну паузу в Берклі, щоб попрацювати над надзвичайно важливим проєктом в Україні, який, вірю, ще більше закохає світ у нашу культуру,
– написала Яна.
Співачка додала, що поки вона буде в Україні, зможе провести кілька концертів для шанувальників.
Додамо, що нещодавно Jerry Heil стала продюсеркою. У липні вона оголосила про створення нового музичного лейблу NOVA MUSIC. Першою її підлеглою стала артистка Vitaliia (Віталія Грицак), відома за піснею "Чом тобі, вороже, не спиться".
Скільки коштує навчання в Берклі
- Влітку 2022 року Jerry Heil вирушила на навчання до Берклі. Програма навчання розрахована на чотири роки. Вартість навчання за семестр становить 40 тисяч доларів, але співачка отримала грант на 10 тисяч доларів, тож має платити 30 тисяч..
- Раніше Яна розповідала, що відкладала кошти на навчання, але після початку війни купила татові машину, щоб він працював. Тож на навчання виконавиця позичила кошти в друзів.
- Зірка захоплена навчанням в Берклі. Вона не приховує, що навчатися створювати музику для фільмів було її дитячою мрією.