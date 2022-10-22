Українська виконавиця Jerry Heil їздила з концертами в Європі, а згодом полетіла в США на навчання. Та днями вона приїхала до України.

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Jerry Heil повернулась до України

Співачка повідомила, що подолала понад 7 тисяч кілометрів, щоб повернутися додому. Це сталось в її день народження – 21 жовтня зірці виповнилося 27 років.

Я в Києві. Подолала понад 7 000 км, але інакше провести свій день народження не могла. Друзі скинулись на бавовну до мого 27-річчя… Дуже люблю побажання! Основне вже забажала й задмухала, звісно,

– поділилась Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil

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