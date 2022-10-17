17 жовтня зранку у Києві пролунала повітряна тривога, після якої стало чутно вибухи в Шевченківському районі. У житловий будинок влучив дрон-камікадзе, внаслідок чого 16 людей втратило квартири.
До слова Єгор Гордєєв розповів, як сильно постраждав його будинок у Шевченківському районі Києва
Григорію Решетнику виповнилось 39
У той самий день український ведучий Григорій Решетник відзначив день народження. Йому виповнилося 39 років.
Складний ранок… складний рік… Але я всім серцем вірю в Україну та незламний український народ! Ми обов’язково переможемо та відсвяткуємо! Як я собі частенько кажу – "Прорвемося". Бережіть себе, вірте, любіть життя та ніколи не здавайтесь!
– поділився ведучий натхненними словами.
Григорій Решетник додав, що як подарунок для нього його шанувальники можуть долучитися до збору Фонду Reshetnik Family. Шоумен разом з дружиною заснував благодійний фонд у день річниці їхнього весілля.
Григорій Решетник / Фото з інстаграму шоумена
У мережі телеведучого вітають з днем народження в коментарях – як зірки, так і колеги й шанувальники, та навіть колишні "Холостяки":
- "Гришо, з днем народження";
- "З днем народження, бро";
- "Мирного неба! Любимо та обіймаємо";
- "Залишайтеся завжди такою ж щирою і позитивною людиною";
- "Міцного здоров’я, творчого натхнення, мирного неба і скорішої перемоги".
Не змогла не привітати чоловіка й Христина Решетник. Вона опублікувала зворушливі сімейні фото та звернулась до Григорія.
"Коханий, попри все, що відбувається довкола – сьогодні твій день. Ми з усім справимося, перемога скоро буде за Україною і ми разом будемо розвивати нашу країну. Знаю, що мир - це твоє найбільше бажання, то ж нехай воно здійсниться якомога скоріше. Люблю тебе, мій всесвіте, дякую тобі за наших неймовірних синів".