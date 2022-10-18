Музиканти гурту "Антитіла" поділились у мережі світлим фото Сергія, де той у військовій формі щиро усміхається. Вони додали, що пишаються, цінують і люблять свого побратима. До війни Сергій був клавішником гурту і зараз продовжує свою музичну діяльність після відведення з фронту.

До слова Тараса Тополю і музикантів гурту "Антитіла" виводять з фронту: хто віддав такий наказ

"Сьогодні у Сергія Вусика ювілей! Дата, коли дві третини життя ще попереду. Так-так, бажаємо до 120-ти!! Співзасновник гурту, талановитий музикант, композитор, директор, надійний друг, найкращий батько та коханий чоловік. Дякуємо за музику, наснагу, невгамовність, вірність країні, за гідний приклад і за врятовані життя! Вусик, будь нам здоровий і будь нам довго! Пишаємося, цінуємо і любимо! І пам‘ятай, все буде так, як треба нам! З днем народження!" – написали у колективі.

Особистим привітанням в інстаграм-сторіс також поділився лідер гурту Тарас Тополя: "Вусону – сорокет, і все тільки починається. Друже, щоб сил було більше найвищих мрій. Досягай!".



Тарас Тополя привітав Сергія зі святом / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що шість місяців війни Сергій Вусик разом з колегами з "Антитіл" служив у 130 батальйоні тероборони Києва. Спочатку вони брали участь у бойових діях на Київщині, а згодом – на Харківщині. 25 серпня Залужний відкомандирував їх з зони бойових дій.

Наразі музиканти зосереджені на матеріальному забезпеченні свого 130 батальйону, аеророзробці й підтримують дітей загиблих побратимів – у серпні гурт заснував свій благодійний фонд. Проте вони наголошують, що за наказом готові у будь-який момент повернутись на фронт.