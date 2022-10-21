Схоже, особисте життя української акторки Ксенії Мішиної налагоджується. Зірка сходила на побачення з незнайомцем.

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Ксенія Мішина показала побачення з незнайомцем

Українська акторка після сюрпризу від залицяльника пішла з ним на побачення. Зірка показала, як зайшла в розкішний ресторан, де були свічки, великий букет квітів, фрукти та зручні крісла з пледами. Все нагадувало одне з побачень, які влаштовували акторці на шоу "Холостячка".

Нагадаємо, таємничий незнайомець напередодні прикрасив автівку Ксенії Мішиної повітряними кульками у формі сердець, обклеїв квітами, залишив плюшевого ведмедя, букет троянд і записку, в якій і запросив на побачення. Щоправда, зірку зупинила поліція через те, що кульки летять на машини позаду.

Акторка після зустрічі з залицяльником показала фото з букетом троянд і поділилась враженнями. Зірка зізналась, що все минуло добре, але поки що вона не хоче виносити особисте на публіку.

Побачення минуло чудово. Але поки я не хочу показувати, хто це і таке інше. Я сподіваюся на ваше розуміння. Зараз мені не хочеться виносити це далі у публічний простір,

– поділилась Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина сходила на побачення: відео

Зазначимо, що в мережі вже підозрюють, хто б міг бути таємничим залицяльником Ксенії Мішиної. Припускають, що це Олександр Еллерт, з яким зірка то сходилась, то розлучалась.

Однак варто нагадати, що ще в серпні, коли акторку завалили запитаннями про гумориста, вона відповіла різко. "Мені здається, і так всім вже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям".