Украинская исполнительница Jerry Heil ездила с концертами в Европе, а затем улетела в США на обучение. Но на днях она приехала в Украину.
Читайте также Как в "Холостячке": Ксения Мишина сходила на роскошное свидание с таинственным незнакомцем
Jerry Heil вернулась в Украину
Певица сообщила, что преодолела более 7 тысяч километров, чтобы вернуться домой. Это произошло в ее день рождения – 21 октября звезде исполнилось 27 лет.
Я в Киеве. Прошла более 7 000 км, но иначе провести свой день рождения не могла. Друзья скинулись на хлопок к моему 27-летию… Очень люблю пожелания! Основное уже захотела и задула, конечно,
– поделилась Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil
Звездные дни рождения во время войны
- Григорий Решетник отметил день рождения в тот день, когда Киев атаковали дроны-камикадзе. Ведущему исполнилось 39 лет.
- Леся Никитюк в свое 35-летие загадала несколько желаний. "Хочу, чтобы Украина победила проклятого врага, и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские детки снова разбежались по родным школам".
- Сергей Вусик из "Антител" отпраздновал 40-летие. Его с днем рождения трогательно поздравили коллеги и Тарас Тополь.