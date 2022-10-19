Ведуча "Le Маршрутки" та "Пари на мільйон" (Новий канал) також запустила патріотичний флешмоб, який вже підтримали тисячі українців.

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Кажуть, у день народження можна загадати бажання, і воно обов’язково здійсниться. Я загадала. Хочу, щоб Україна перемогла клятого ворога, і щоб усі, хто боронить рідну землю, повернулися додому живі й неушкоджені. Щоб наші люди повернулися до своїх рідних міст, а наші українські дітки знову розбіглися по рідних школах. Ось таке бажання,

– поділилась іменинниця.



Леся Нікітюк святкує день народження! / Фото з інстаграму зірки

Також у день народження Леся Нікітюк запустила патріотичний флешмоб на своїй сторінці в Instagram.

"Пишемо в коментарях Слава Україні... Героям Слава! – звернулася до підписників ведуча Нового каналу. – І нехай цих коментів буде тисячі… Впевнена, енергія зробить свою справу! А побажання, якщо хтось хоче, пишіть мені в дірект… Я одягла окуляри, сіла в крісло-качалку, бо вже роки (Сміється). Дякую. Ви в мене найкращі!" – додала Леся.

Бажаємо Лесі Нікітюк здійснення усіх її бажань і мрій та побільше щасливих моментів! І чекаємо її щопонеділка на Новому каналі о 20:00 у проєкту "Пара на мільйон".

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