Ведуча "Le Маршрутки" та "Пари на мільйон" (Новий канал) також запустила патріотичний флешмоб, який вже підтримали тисячі українців.
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Кажуть, у день народження можна загадати бажання, і воно обов’язково здійсниться. Я загадала. Хочу, щоб Україна перемогла клятого ворога, і щоб усі, хто боронить рідну землю, повернулися додому живі й неушкоджені. Щоб наші люди повернулися до своїх рідних міст, а наші українські дітки знову розбіглися по рідних школах. Ось таке бажання,
– поділилась іменинниця.
Леся Нікітюк святкує день народження! / Фото з інстаграму зірки
Також у день народження Леся Нікітюк запустила патріотичний флешмоб на своїй сторінці в Instagram.
"Пишемо в коментарях Слава Україні... Героям Слава! – звернулася до підписників ведуча Нового каналу. – І нехай цих коментів буде тисячі… Впевнена, енергія зробить свою справу! А побажання, якщо хтось хоче, пишіть мені в дірект… Я одягла окуляри, сіла в крісло-качалку, бо вже роки (Сміється). Дякую. Ви в мене найкращі!" – додала Леся.
Бажаємо Лесі Нікітюк здійснення усіх її бажань і мрій та побільше щасливих моментів! І чекаємо її щопонеділка на Новому каналі о 20:00 у проєкту "Пара на мільйон".
Хто ще святкував день народження останні два тижні
- У складні останні тижні в Україні через обстріли росіян свій день народження відзначала Ніна Матвієнко. Її свято припало на 10 жовтня, коли по всій країні були завдані ракетні удари.
- Наступного дня 32-й день народження зустріла вокалістка гурту The Hardkiss, яка попросила усіх задонатити на ЗСУ на честь її свята.
- Того ж дня відзначила свято концертна напарниця Андрія Данилка – Інна Білоконь. Він показав рідкісне фото своєї сценічної "мами".
- 17 жовтня, коли Київ обстріляли з дронів-камікадзе росіяни, 39-те свято відзначив ведучий Григорій Решетник. Він попросив долучитися до збору Фонду Reshetnik Family, який шоумен разом з дружиною заснував у день річниці їхнього весілля.
- 18 жовтня свій ювілей, 40 років, також зустрів клавішник гурту "Антитіла" Сергій Вусик, який до кінця серпня разом з Тополею та Жолудем перебували у зоні бойових дій.