З вовками я по-вовчому, – Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк через скандальне інтерв'ю
Джерело:ЖВЛ
Минув більш як два місяці після нашумілого інтерв'ю Іво Бобула Еммі Антонюк, де він відзначився сексистськими заявами. Виявляється, що артист подав на журналістку до суду.
Український артист Іво Бобул у новій розмові з журналістами заявив, що подав на Емму Антонюк до суду. Він наполягає, що не дозволяв блогерці публікувати інтерв'ю.
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Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк
Я скільки інтерв'ю давав за своє життя, але такого у мене не було. Я їй казав: "Не викладай це в ефір без мого дозволу". Я подав до суду через те, що вона не мала права без мого дозволу виставляти це,
– повідомив артист.
На думку Іво Бобула, Емма Антонюк хоче хайпу та популярності, додавши у приклад її розмову з Іриною Фаріон. "Потрібно все-таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми – по-людськи. Коли я вже пішов і мені сказали, які ще запитання вона готувала... я би все одно пішов. Вона хотіла хайпанути дуже гарно, бо є на кому. Така вона є".
Судовим позовом займається не сам Іво Васильович, а його юристи. Він також зазначив, що завжди співав про кохання до жінок, а в інтерв'ю говорив тільки про "деяких", тому начебто не є сексистом.
Я не хочу, мені це не потрібно. Є люди, які цим займаються, це їхня робота. А моя робота – співати, приносити людям радість, щастя,
– сказав співак.
Коротко про скандальне інтерв'ю
- Іво Бобул в інтерв'ю Еммі Антонюк назвав жінок "меркантильними" та дорікнув журналістці за те, що у 32 роки вона без чоловіка та дітей. Коли Емма назвала ці заяви сексистськими, Іво з образами пішов з розмови.
- Інтерв'ю довго та активно обговорювали в усіх соцмережах: хтось підтримував Бобула, а хтось Антонюк. Та ще тоді артист заявив, що дозволу на публікацію не давав й пригрозив позовом.
- Емма Антонюк спокійно відповідала на його слова. Вона впевнена в тому, що від боку артиста заяв про заборону не звучало. "Я з впевненістю можу хіба повторити: Іво Бобул у розмові зі мною не сказав ані слова про заборону публікації матеріалу".