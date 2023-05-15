Украинский артист Иво Бобул в новом разговоре с журналистами заявил, что подал на Эмму Антонюк в суд. Он настаивает, что не разрешал блогерше публиковать интервью.
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Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк
Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил: "Не выкладывай это в эфир без моего разрешения". Я подал в суд из-за того, что она не имела права без моего разрешения выставлять это,
– сообщил артист.
По мнению Иво Бобула, Эмма Антонюк хочет хайпа и популярности, добавив в пример ее разговор с Ириной Фарион. "Нужно все-таки иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда я уже ушел и мне сказали, какие еще вопросы она готовила... я бы все равно пошел. Она хотела хайпануть очень хорошо, потому что есть на ком. Такая она есть".
Судебным иском занимается не сам Иво Васильевич, а его юристы. Он также отметил, что всегда пел о любви к женщинам, а в интервью говорил только о "некоторых", поэтому вроде бы не сексист.
Я не хочу, мне это не нужно. Есть люди, которые этим занимаются – это их работа. А моя работа – петь, приносить людям радость, счастье,
– сказал певец.
Кратко о скандальном интервью
- Иво Бобул в интервью Эмме Антонюк назвал женщин "меркантильными" и упрекнул журналистку в том, что в 32 года она без мужа и детей. Когда Эмма назвала эти заявления сексистскими, Иво с оскорблениями ушел из разговора.
- Интервью долго и активно обсуждали во всех соцсетях: кто поддерживал Бобула, а кто Антонюк. И еще тогда артист заявил, что разрешения на публикацию не давал и пригрозил иском.
- Эмма Антонюк спокойно отвечала на его слова. Она уверена в том, что со стороны артиста заявлений о запрете не звучало. "Я с уверенностью могу разве повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материала".