Украинский артист Иво Бобул в новом разговоре с журналистами заявил, что подал на Эмму Антонюк в суд. Он настаивает, что не разрешал блогерше публиковать интервью.

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Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк

Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил: "Не выкладывай это в эфир без моего разрешения". Я подал в суд из-за того, что она не имела права без моего разрешения выставлять это,

– сообщил артист.

По мнению Иво Бобула, Эмма Антонюк хочет хайпа и популярности, добавив в пример ее разговор с Ириной Фарион. "Нужно все-таки иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда я уже ушел и мне сказали, какие еще вопросы она готовила... я бы все равно пошел. Она хотела хайпануть очень хорошо, потому что есть на ком. Такая она есть".

Судебным иском занимается не сам Иво Васильевич, а его юристы. Он также отметил, что всегда пел о любви к женщинам, а в интервью говорил только о "некоторых", поэтому вроде бы не сексист.

Я не хочу, мне это не нужно. Есть люди, которые этим занимаются – это их работа. А моя работа – петь, приносить людям радость, счастье,

– сказал певец.

Кратко о скандальном интервью