Почуваюся прислугою, – дружина Сасанчина зі сльозами на очах розповіла про труднощі у шлюбі
Джерело:Іванна Сасанчин
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна вже близько двох років перебувають у шлюбі. Крім того, вони виховують разом донечку. Втім, у їхньому сімейному житті не все просто.
Хоч нещодавно пара роздумувала над другою дитиною, втім, вже днями дружина співака зі сльозами на очах зізналася, що у їхніх стосунках з чоловіком зараз непростий етап. Вона розповіла, що відчуває себе схожою на служницю у власній родині.
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Дружина Романа Сасанчина розповіла про проблеми в шлюбі
Іванна поділилася, що дуже втомилася від стосунків і навіть зізналася, що почувається прислугою у своїй сім'ї.
Мене так за*бало чути "дай-подай". Почуваюся прислугою. Я вже дійсно дуже близька до того, щоб здатися і обрати простіший шлях,
– поділилася дівчина.
Іванна Сасанчин розповіла про проблеми в шлюбі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, вона додала: "Ніхто не говорив, що сімейне життя – це лише мед. Бувають і дуже гіркі моменти! Хочеш-не-хочеш, мусиш цьому давати раду. Я не хочу мовчати та тримати в собі те, що мені болить. Така вже я".
Іванна Сасанчин розповіла про проблеми в шлюбі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Іванни та Романа: що відомо
- Зіркова пара одружилася у грудні 2021 року.
- Через місяць у них народилася донька Елізабет. Як розповідала Іванна Сасанчин, її вагітність була не з найлегших. Дівчина рідко виходила гуляти, оскільки в неї часто виникало почуття нудоти. Крім того, під час пологів у неї були болючі перейми, які вона не могла терпіти. Тож, щоб убезпечити дівчину та дитину, лікарі вирішили зробити кесарів розтин.
- Протягом усього шлюбу подружжя зіткнулося з численними труднощами. Вони навіть заявляли, що хочуть розлучитися.
- Зрештою все налагодилось і в січні Іванна та Роман взяли шлюб у церкві. Також подружжя заявляло, що вони після закінчення війни хочуть відсвяткувати весілля.