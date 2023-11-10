Почуваюся прислугою, – дружина Сасанчина зі сльозами на очах розповіла про труднощі у шлюбі

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна вже близько двох років перебувають у шлюбі. Крім того, вони виховують разом донечку. Втім, у їхньому сімейному житті не все просто.

Хоч нещодавно пара роздумувала над другою дитиною, втім, вже днями дружина співака зі сльозами на очах зізналася, що у їхніх стосунках з чоловіком зараз непростий етап. Вона розповіла, що відчуває себе схожою на служницю у власній родині.

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Іванна поділилася, що дуже втомилася від стосунків і навіть зізналася, що почувається прислугою у своїй сім'ї.

Мене так за*бало чути "дай-подай". Почуваюся прислугою. Я вже дійсно дуже близька до того, щоб здатися і обрати простіший шлях,

– поділилася дівчина.



Іванна Сасанчин розповіла про проблеми в шлюбі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, вона додала: "Ніхто не говорив, що сімейне життя – це лише мед. Бувають і дуже гіркі моменти! Хочеш-не-хочеш, мусиш цьому давати раду. Я не хочу мовчати та тримати в собі те, що мені болить. Така вже я".



Іванна Сасанчин розповіла про проблеми в шлюбі / Скриншот з інстаграм-сторіс

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