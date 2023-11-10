Хотя недавно пара размышляла над вторым ребенком, однако на днях жена певца со слезами на глазах призналась, что в их отношениях с мужем сейчас непростой этап. Она рассказала, что чувствует себя похожей на служанку в собственной семье.
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Жена Романа Сасанчина рассказала о проблемах в браке
Иванна поделилась, что очень устала от отношений и даже призналась, что чувствует себя прислугой в своей семье.
Меня так з*ебало слышать "дай-подай". Чувствую себя прислугой. Я уж действительно очень близка к тому, чтобы сдаться и выбрать более простой путь,
– поделилась девушка.
Иванна Сасанчин рассказала о проблемах в браке / Скриншот с инстаграмм-сторис
Кроме того, она добавила: "Никто не говорил, что семейная жизнь – это только мед. Бывают и очень горькие моменты! Хочешь-не-хочешь, должен с этим справляться. Я не хочу молчать и держать в себе то, что у меня болит. Такова уж я".
Иванна Сасанчин рассказала о проблемах в браке / Скриншот с инстаграмм-сторис
Отношения Иванны и Романа: что известно
- Звездная пара поженилась в декабре 2021 года.
- Через месяц у них родилась дочь Элизабет. Как рассказывала Иванна Сасанчин, ее беременность была не из самых легких. Девушка редко выходила гулять, поскольку у нее часто возникало чувство тошноты. Кроме того, во время родов у нее были болезненные схватки, которые она не могла терпеть. Чтобы обезопасить девушку и ребенка, врачи решили сделать кесарево сечение.
- На протяжении всего брака супруги столкнулось с многочисленными трудностями. Они даже заявляли, что хотят развестись.
- В конце концов все наладилось и в январе Иванна и Роман вступили в брак в церкви. Также супруги заявляли, что они после окончания войны хотят отпраздновать свадьбу.