З'ясувалось, що молоде подружжя вже й справді обговорювало це питання. Роман та Іванна навіть роздумували над статтю малечі. Як виявилось, чоловік хотів би дівчинку. Водночас пара вже виховує півторарічну доньку Елізабет.

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Дружина Романа Сасанчина заговорила про другу дитину

Дівчина зізналася, що задумалася над ще однією дитиною. Все через те, що останнім часом вона бачила багато вагітних жінок та дівчат, що спонукало її згадати й про свою вагітність.

Останнім часом мені трапляється багато вагітняшок в сторіс. Така ностальгія пробила за животиком. Може і справді пора за другою лялькою? До речі, Роман хоче, щоб друга дитинка також була дівчинка,

– написала блогерка.



Інна Сасанчин заговорила про чергову вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс Інна Сасанчин заговорила про чергову вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

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