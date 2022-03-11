Ірина Федишин з синами виконала Гімн України: промовисте відео

Українська співачка Ірина Федишин опублікувала патріотичне відео. Вона виконала Гімн України разом з синами.

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками новим відео. Вона зворушила фанів виконанням Гімну України.

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Ірина Федишин виконала Гімн України

Артистка співала Гімн України та зіграла на фортепіано. Поруч їй підспівували сини Олежик та Юрчик. Молодший син також розмахував синьо-жовтим прапором.

Ірина Федишин співає Гімн України з синами:

Як Ірина Федишин допомагає українцям

Співачка разом з синами й мамою ліпить вареники й годує біженців;

Також Ірина Федишин плете сітки для військових;

Чоловік артистки пішов у тероборону та займається волонтерством.

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