Ірина Федишин з синами виконала Гімн України: промовисте відео

11 березня 2022 , 12:36
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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин опублікувала патріотичне відео. Вона виконала Гімн України разом з синами.

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками новим відео. Вона зворушила фанів виконанням Гімну України. 

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Ірина Федишин виконала Гімн України 

Артистка співала Гімн України та зіграла на фортепіано. Поруч їй підспівували сини Олежик та Юрчик. Молодший син також розмахував синьо-жовтим прапором.

Ірина Федишин співає Гімн України з синами:

Як Ірина Федишин допомагає українцям

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Автор: Марія Касій