Коли Росія цинічно вдерлася в Україну, Барських був у Києві. Тепер він активно засуджує жорстоку війну проти українського народу.

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Макс Барських не поверне росіянами гроші за квитки

Днями співак заявив, що територія Росії назавжди зникає з його географії. Там більше ніколи не буде його концертів, а ті, що були заплановані на березень, скасував. Зазвичай, у таких випадках виконавці повертають гроші за квитки. Однак Барських вирішив цього не робити.

Музиканта запитали, чи можна буде отримати гроші за придбані квитки. У відповідь шанувальники з Росії отримали гострий та справедливий коментар.

Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!

– написав артист.



Макс Барських відповів прихильниці / Скриншот з інстаграму артиста

Нагадаємо, після початку війни у 2014 році Макс Барських продовжив виступати на Росії, отримував там музичні премії. Ставлення до країни-агресорки змінилося лише після того, як вона вдерлася на територію України з повномасштабною війною. Рідне місто Барських – Херсон стало однією з цілей російських окупантів. Музикантові вдалося до початку активних бойових дій вивезти звідти маму.

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