Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками нового видео. Она тронула фанов исполнением Гимна Украины.
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Ирина Федишин исполнила гимн
Артистка пела Гимн Украины и сыграла на фортепиано. Рядом подпевали сыновья Олежик и Юрчик. Младший сын тоже размахивал сине-желтым флагом.
Ирина Федишин поет Гимн Украины с сыновьями:
Как Ирина Федишин помогает украинцам
- Певица вместе с сыновьями и мамой лепит вареники и кормит беженцев;
- Также Ирина Федишин плетет сетки для военных;
- Мужчина артистки ушел в терроборону и занимается волонтерством.
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