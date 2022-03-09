Кожен українець намагається зробити все можливе для того, щоб хоча б якось допомогти військовим, які захищають українські землі від російських загарбників. Артисти долучилися до волонтерської діяльності.

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Ірина Федишин з дітьми плете сітки

Виконавиця опублікувала нові фото в інстаграмі. Вона разом із старшим сином Юрчиком плела маскувальну сітку для наших військових. Раніше артистка зазначала, що в час війни багато жінок опанували це ремесло. Не всі можуть бути на фронті зі зброєю в руках, однак кожен повинен робити все можливе для того, щоб наблизити Україну до перемоги.

День 14. Продовжуємо всі разом боротися. Слава Героям! Слава ЗСУ!

– наголосила Ірина.



Ірина Федишин з сином плете сітку / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин плете сітку / Фото з інстаграму співачки

9 березня українці відзначають річницю з дня народження великого поета – Тараса Шевченка. Ірина Федишин у дописі опублікувала декілька фраз, які допомагають боротися за Україну.

"Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…".

"Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте".

"Боріться – поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая".

"Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани і гори...".

У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани і гори...". "Вогонь запеклих не палить".

"Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами".

"Не вмирає душа наша, Не вмирає воля".

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