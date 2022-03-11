Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками новим відео. Вона зворушила фанів виконанням Гімну України.
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Ірина Федишин виконала Гімн України
Артистка співала Гімн України та зіграла на фортепіано. Поруч їй підспівували сини Олежик та Юрчик. Молодший син також розмахував синьо-жовтим прапором.
Ірина Федишин співає Гімн України з синами:
Як Ірина Федишин допомагає українцям
- Співачка разом з синами й мамою ліпить вареники й годує біженців;
- Також Ірина Федишин плете сітки для військових;
- Чоловік артистки пішов у тероборону та займається волонтерством.
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